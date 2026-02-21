21 febrero, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

imagen-107211-800

La Dirección de Discapacidad de la Provincia articula acciones con instituciones

@ctesnot 11 febrero, 2026 0
imagen-107025-800

Salud fortalece la atención primaria con controles, vacunas y prevención de enfermedades

@ctesnot 6 febrero, 2026 0
imagen-106981-800

Salud Pública recuerda cuidados para prevenir golpes de calor en adultos mayores

@ctesnot 5 febrero, 2026 0

Te pueden interesar

imagen-107399-800

Se activó un relevamiento tras el temporal

@ctesnot 21 febrero, 2026 0
imagen-107390-800

El Gobierno de Corrientes ratificó su acompañamiento al sector ganadero

@ctesnot 21 febrero, 2026 0
imagen-107385-800

Paso de la Patria reeditará una nueva edición del Torneo Apertura de Pesca del Dorado

@ctesnot 21 febrero, 2026 0
imagen-107383-800

Salud fortalece las acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de ITS

@ctesnot 21 febrero, 2026 0