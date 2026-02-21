Salud fortalece las acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de ITS

La institución realizó la compra de métodos anticonceptivos con el objetivo de fortalecer la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual. A la vez, se recordó la importancia de realizarse el testeo para detectar la enfermedad y hacer el tratamiento oportuno.

El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, fortalece las acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). En este marco, se realizó una compra de preservativos que ya fueron distribuidos a los centros de sanitarios de la provincia. A su vez, indicaron que ésta es una primera adquisición y que están previstas otras.

Al mismo tiempo, aseguraron que hay stock para las personas que están dentro del Programa de VIH/Sida. El preservativo, reduce significativamente el riesgo de ITS, incluyendo el VIH, Sífilis, Gonorrea y Clamidia. Además, previene el embarazo no planificado.

Esta semana, se actualizó el Boletín Epidemiológico Nacional, donde señalan el aumento de enfermedades como Sífilis. Desde 2011 se inicia una etapa de incremento constante en todo el país. La mayor carga de enfermedad se concentró en personas de entre 15 a 39 años representando un 76% del total de casos.

La Sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Si no se trata, pueden surgir erupciones en la piel, malestar general y, con el paso de los años, complicaciones graves que afectan la piel, el corazón y el sistema nervioso. Durante el embarazo, la enfermedad no tratada puede provocar abortos, muerte fetal o malformaciones.

En este marco, desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia, se sostiene que la prevención sigue siendo fundamental. El uso de preservativo en todas las relaciones sexuales, realizarse controles de manera regular y consultar ante cualquier duda o síntoma -lesiones o llagas sin dolor, sarpullidos y síntomas gripales-. Frente a un diagnóstico positivo, es importante tratarse y avisar a las parejas sexuales para evitar nuevas transmisiones.

Una de las tareas que realiza la cartera sanitaria provincial es el test en espacios públicos y eventos masivos. La Dirección General de Epidemiología, estuvo en la Fiesta Nacional del Chamamé, corsos oficiales y shows de comparsas, realizando esta prueba y también haciendo concientización. Las pruebas diagnósticas para las ITS están disponibles en los centros de salud de la provincia.