La Oficina de Empleo municipal colabora en la búsqueda de personal para una importante empresa

Este jueves se desarrollaron entrevistas en las sedes del área municipal. Esto responde a uno de los ejes de trabajo de la gestión, que busca fomentar el ingreso de vecinos al mercado laboral.

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Corrientes colabora activamente en la búsqueda de personal con la empresa Coral Energía, del Grupo Corven, que lleva adelante la instalación de un parque solar fotovoltaico en el Parque Industrial y Tecnológico Santa Catalina.

Luego de seleccionar perfiles acordes a los puestos vacantes, la Oficina puso a disposición sus instalaciones para el proceso de entrevistas. En esta ocasión, 16 personas fueron entrevistadas. “Estamos articulando y haciendo la intermediación entre vecinos de la ciudad y empresas que se están instalando en el Parque Industrial Santa Catalina», comentó la Secretaria General del municipio, Florencia Ojeda.

La funcionaria acompañó la actividad y destacó las gestiones realizadas por la Oficina de Empleo. “Desde la oficina se pone a disposición no solo el currículum de las personas sino también el espacio físico para las entrevistas”, detalló.

A su vez, anticipó que continuarán con estas y otras acciones para promover la inclusión laboral de la población. “Nos vamos a mover de forma itinerante, porque queremos llegar a todos los vecinos de Corrientes. La instrucción que tenemos del intendente Claudio Polich es que articulemos sector público y privado para el desarrollo de nuestra ciudad”, remarcó Ojeda.

Por su parte, el director general de la Oficina de Empleo, Gastón Argento, comentó las tareas que realizan: “Cuando una empresa necesita incorporar personal se comunican con nosotros y hacemos una selección de la bolsa de trabajo que tenemos en nuestro sistema. Hoy contamos con más de 12.500 perfiles», detalló.

De la misma forma, el área organiza capacitaciones para toda la población, principalmente vinculadas a oficios, servicios, gastronomía y empleo verde, prioritarios hoy en el mercado laboral. A esto se suman programas de entrenamientos laborales y pasantías.

Por último, Argento invitó a la población a acercarse a dejar su CV en las oficinas de Pasaje Villanueva 1460 y seguir todas las novedades en las redes sociales de la Oficina de Empleo de Corrientes.