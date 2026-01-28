Valdés recibirá a Santilli para tratar la reforma laboral

En contacto con la prensa este martes por la mañana en Casa de Gobierno, el gobernador Juan Pablo Valdés brindó declaraciones sobre diversas cuestiones ligadas a la provincia. Entre ellas, sobresale la inminente reunión con el ministro de Interior nacional, Diego Santilli para delinear políticas conjuntas y debatir sobre el proyecto de reforma laboral. También evaluó la actualidad del sector productivo correntino.

Valdés confirmó que aguarda la ratificación de la visita del ministro del Interior, Diego Santilli, para este fin de semana. «Hoy seguramente me van a confirmar su presencia”, anticipó el mandatario. El objetivo central del encuentro es «trasladarle la preocupación que tenemos por la situación del sector industrial» y «programar el trabajo en conjunto con el Gobierno nacional a lo largo del año».

Respecto al debate sobre la reforma laboral, Valdés aclaró que la provincia busca un análisis profundo antes de fijar una postura definitiva. «Queremos charlar, hay algunas cuestiones que nos preocupan. Entendemos que tenemos que dar una discusión sobre el sistema laboral y que tiene que ser más moderno, pero claramente no a cualquier costo», enfatizó.

En ese sentido, puntualizó su desconfianza sobre ciertos mecanismos de financiamiento: «No podemos entregar directamente a los empresarios el 3% de una financiación del ANSES porque no sabemos cómo va a ser utilizada. Esperamos que sean para pequeños productores y pequeños empresarios, y que no se vea tan beneficiado el gran industrial».

Finanzas, salarios y deuda de Nación

Valdés calificó las finanzas provinciales como «equilibradas» pese al «ralentí» de algunas obras. Detalló que la deuda que la Nación mantiene con Corrientes es millonaria: «En lo que es caja previsional son cerca de 200.000 millones de pesos, más unos 50.000 millones que es de consenso fiscal, más otros 30.000 millones de regalías». Sobre este último punto, señaló que se espera que la Justicia determine el flujo de caja para arreglar la deuda pendiente.

Sobre la política salarial del 2026, el gobernador pidió prudencia ante la caída de la coparticipación. «Lo estamos trabajando, encontrar el nuevo punto de equilibrio nos va a permitir a nosotros hacer un anuncio certero y darle tranquilidad a todo el sector estatal», concluyó.

Situación del sector productivo y el caso Alal

El gobernador calificó como «lamentable» el cierre definitivo de la empresa textil Emilio Alal en Goya, que deja a 260 trabajadores sin empleo. Explicó que la pérdida operativa de la firma alcanza los 900 millones de pesos mensuales, cifra que vuelve inviable cualquier auxilio financiero provincial. «Es difícil sostener una empresa cuando no hay ventas, la falta de consumo que está atravesando en este momento la Argentina hace que sea muy difícil seguir sosteniéndola», analizó Valdés.

La preocupación se extiende a las industrias yerbatera, forestal y ganadera. El gobernador advirtió que en sectores donde se produce a gran escala, como el forestal, «la suerte está echada en la apertura de nuevos mercados» debido a que el consumo interno está detenido. Para gestionar soluciones, confirmó que solicitó una audiencia con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, prevista entre el 9 y el 13 de febrero, para lograr que «nuestros mercados y nuestros productores sean competitivos».