28 enero, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

imagen-106750-800

Juan Pablo Valdés recibió a joven campeón de Taekwondo

@ctesnot 27 enero, 2026 0
imagen-106686-800

Fornaroli destacó una temporada turística positiva y el trabajo articulado con intendentes y legisladores

@ctesnot 26 enero, 2026 0
imagen-106662-800

La Fiesta del Chamamé bajó el telón anunciando su lema para el año próximo: “Antorcha de una herencia”

@ctesnot 26 enero, 2026 0

Te pueden interesar

imagen-106732-800

Valdés recibirá a Santilli para tratar la reforma laboral

@ctesnot 28 enero, 2026 0
imagen-106745-800

Lanari Zubiaur verificó obras en el Hospital Llano

@ctesnot 28 enero, 2026 0
imagen-106749-800

Todo listo para el inicio del Carnaval de Corrientes 2026

@ctesnot 27 enero, 2026 0
imagen-106750-800

Juan Pablo Valdés recibió a joven campeón de Taekwondo

@ctesnot 27 enero, 2026 0