Lanari Zubiaur verificó obras en el Hospital Llano

El recorrido permitió evaluar el estado de las instalaciones y dialogar con los equipos, con el objetivo de identificar demandas y avanzar en el fortalecimiento de la atención.

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, recorrió el hospital “Ángela I. de Llano” con autoridades de esta cartera y de otras áreas del Gobierno provincial. El objetivo fue la verificación de obras y, además, dialogó con el personal de la institución sanitaria.

En esta oportunidad, visitó el nosocomio junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, quienes fueron recibidos por la directora Romina García. Además, lo acompañaron el subsecretario de Salud Pública, Luis Pérez; la subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega y el doctor, Gustavo Imbelloni.

Cabe indicar que el ministro está recorriendo los hospitales de cabecera y, otros con problemas particulares, tanto de Capital como del interior. Esta acción, se lleva adelante con la finalidad de seguir con los lineamientos del gobernador Juan Pablo Valdés, que tienen que ver con la cercanía a la atención sanitaria, modernización y tecnología, entre otros.

A su vez, en la mañana de este martes, estuvieron verificando la nueva obra, en el sector de Farmacia, que está pronta a finalizar. A ello, se sumó otras posibles acciones edilicias para fortalecer la atención sanitaria.