28 enero, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

imagen-106665-800

Salud Pública recuerda la importancia de la vacunación

@ctesnot 26 enero, 2026 0
imagen-106617-800

El ministro Lanari Zubiaur recorrió los hospitales de Goya e Ituzaingó

@ctesnot 23 enero, 2026 0
imagen-106593-800

El ministro Lanari continuó su recorrida por hospitales cabeceras del interior

@ctesnot 23 enero, 2026 0

Te pueden interesar

imagen-106732-800

Valdés recibirá a Santilli para tratar la reforma laboral

@ctesnot 28 enero, 2026 0
imagen-106745-800

Lanari Zubiaur verificó obras en el Hospital Llano

@ctesnot 28 enero, 2026 0
imagen-106749-800

Todo listo para el inicio del Carnaval de Corrientes 2026

@ctesnot 27 enero, 2026 0
imagen-106750-800

Juan Pablo Valdés recibió a joven campeón de Taekwondo

@ctesnot 27 enero, 2026 0