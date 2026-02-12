Camino al fin de semana XL, Corrientes posiciona al carnaval como escenario turístico

Tras el cierre de los shows de Comparsas, la fiesta se traslada nuevamente al Corsódromo para vivir un fin de semana extendido. Este sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, Corrientes desplegará una propuesta especial: la visita de las grandes campeonas del interior provincial.

El carnaval correntino entra en su etapa más fuerte ante el evento que viene batiendo récords noche tras noche donde el Corsódromo “Nolo Alías” se prepara para recibir a familias y visitantes que llegan para disfrutar del fin de semana XL en nuestra fiesta máxima.

Este domingo 15 será la jornada en la que se llevará adelante la primera noche de competencia provincial. Así, la calzada se vestirá de gala para recibir a las comparsas del interior que, además de actuar como invitadas, participarán de esta instancia competitiva. Será una oportunidad única para ver el trabajo y la pasión de las delegaciones de: Porambá (Goya); Yasí Berá (Esquina); La Poderosa (Ituzaingó); Brillo de Luna (Ituzaingó); Anahí (Bella Vista); Iberá (Saladas).

Estas instituciones traerán todo el brillo de sus ciudades para compartirlo en la Capital Nacional del Carnaval, sumándose a nuestras grandes comparsas: Sapucay, Ará Berá y Arandú Beleza y agrupaciones musicales Imperio Bahiano y Samba Show.

Venta de entradas y recomendaciones

Debido a que se espera que las tribunas estén totalmente llenas durante estas tres noches, se recomienda realizar la comprar de entradas con anticipación.

Por ello, los tickets se podrán conseguir de manera online a través de la página www.carnavalencorrientes.com y de manera presencial en Centenario Shopping (Dr. Raúl Alfonsín 3525), de lunes a sábados de 13 a 21.