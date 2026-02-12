12 febrero, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

96d3d0f9-3221-4dcc-66db-1fc0c4e14534-800

El fin de semana se disfruta con múltiples propuestas en las playas y a ritmo de carnaval

@ctesnot 5 febrero, 2026 0
d559add4-36f8-c998-e928-d348ee501955-800

La alegría y el colorido de los Carnavales Barriales se traslada al Juan de Vera

@ctesnot 5 febrero, 2026 0
a3db4b3b-04a2-6868-d57a-3ff9f689a2d6-800

Acto en memoria del Sargento Juan Bautista Cabral

@ctesnot 3 febrero, 2026 0

Te pueden interesar

imagen-107251-800

Camino al fin de semana XL, Corrientes posiciona al carnaval como escenario turístico

@ctesnot 12 febrero, 2026 0
f3510c22-de5a-b678-cb1c-69b066c60166-800

Finde XXL con múltiples actividades deportivas, culturales y recreativas

@ctesnot 12 febrero, 2026 0
imagen-107195

Agentes provinciales perciben Plus de Refuerzo y tercer tramo de Bono Navideño

@ctesnot 12 febrero, 2026 0
imagen-107237

Buscan captar inversiones tecnológicas de Corea para el Parque industrial de Ituzaingó

@ctesnot 11 febrero, 2026 0