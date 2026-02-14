Con un sistema de respuesta potenciado por la reciente adquisición de equipamiento pesado y unidades de ataque rápido, las brigadas provinciales neutralizaron focos en siete localidades. La gestión destaca la inversión en 60 cuarteles de bomberos como eje central de la política de seguridad ambiental.

El Gobierno de Corrientes, a través de la Dirección de Defensa Civil, desplegó en el día de la fecha un amplio operativo para atender y sofocar distintos focos de incendio registrados en varias localidades del territorio. Las intervenciones se realizaron con la participación de brigadistas, bomberos voluntarios y equipos especializados, en un trabajo articulado que permitió controlar los siniestros reportados durante la jornada.

Según informó el subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovinson, “los incendios correspondieron principalmente a pastizales y campos, con intervenciones en San Cayetano, Empedrado, Capital, San Miguel, Garabí, Villa Olivari y Desiderio Sosa”. En todos los casos, los focos ígneos fueron sofocados, aunque se mantuvieron tareas de guardia de cenizas y monitoreo en algunos sectores para prevenir reactivaciones.

Uno de los operativos de mayor magnitud se registró en Garabí, en el campo San Pedro, donde trabajaron aproximadamente 35 personas entre brigadistas, bomberos voluntarios, personal del Consorcio de Manejo del Fuego de Virasoro, brigadas empresariales y fuerzas de seguridad. Allí se logró controlar el incendio tras afectar unas 50 hectáreas, con daños en plantaciones de yerba y pinos. En San Miguel, en tanto, unas 25 personas intervinieron en un foco de pastizal y estero en la zona de Pinares del Taragüí, que también fue contenido.

En San Cayetano, próximo al control de peaje, un incendio de pastizal demandó la labor de 18 efectivos y varias unidades móviles de brigadas y bomberos voluntarios, logrando sofocar las llamas tras afectar unas 12 hectáreas y provocar daños en tendidos de alambre y postes. Otros focos menores se registraron en Empedrado, Capital, Villa Olivari y Desiderio Sosa, donde el rápido despliegue de recursos permitió contener las situaciones sin que se registraran mayores consecuencias.

Inversión del Gobierno

Desde el Gobierno provincial se remarcó que en Corrientes la política de lucha contra el fuego constituye una prioridad. Durante 2025 se realizó una importante inversión destinada a fortalecer la capacidad operativa de las unidades de combate forestal en toda la provincia. En ese marco, se dotó a 60 cuarteles de bomberos con 25 autobombas, más de 80 camionetas de ataque rápido, cisternas y equipamiento completo para mejorar la respuesta ante emergencias ígneas.

Las autoridades destacaron que el sistema provincial continúa en alerta permanente, con monitoreo constante de las condiciones climáticas y del territorio, y reiteraron la importancia de la prevención y la colaboración de la comunidad para evitar nuevos focos de incendio.