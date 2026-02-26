A partir de 2 de marzo, la gestión del intendente Claudio Polich reforzará la presencia frente a escuelas primarias para mejorar la circulación y priorizar la seguridad de los niños. Se dispondrá más de 250 agentes municipales para esta tarea, en más de 50 establecimientos escolares.

La Municipalidad de Corrientes pondrá nuevamente en marcha el programa Entornos Escolares a partir del lunes 2 de marzo, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo, con el objetivo de ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de alumnos y familias en los accesos a los establecimientos primarios de la ciudad.

El secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, señaló que el municipio se encuentra ultimando los preparativos para el despliegue del operativo y destacó la continuidad de la iniciativa.

“Estamos ultimando los detalles, hablando con todos los actores, directivos de escuelas, transporte escolar y todas las áreas que abarcan el programa de Entornos Escolares, que son el personal con pecheras amarillas, que fue un programa muy exitoso en los últimos años y que por decisión del intendente Claudio Polich continuará este año”, expresó.

En tal sentido, el funcionario informó que ya se realizaron encuentros con instituciones educativas. “Nos reunimos con la Asociación de Escuelas Privadas e interactuamos ya con varios establecimientos escolares que por su ubicación son puntos conflictivos del tránsito de la ciudad. Está todo en marcha esperando que se inicie el ciclo lectivo y de ahí en adelante seguir conversando para mejorar el ingreso y el egreso de los establecimientos primarios”, manifestó.

El plan implicará una importante movilización de recursos humanos municipales. “Abocaremos 250 empleados municipales de todas las áreas, tratando de que las 47 escuelas primarias que actualmente cubrimos sean un poco más, superemos las 50, y concatenar esto con Educación Vial en escuelas secundarias”, precisó.

Barrios explicó que el operativo comenzará desde el primer día de clases y que su implementación será progresiva. “Nuestra idea es estrechar la relación con los directivos de escuelas para que los detalles puntuales de cada establecimiento se vayan perfeccionando”, sostuvo.

Respecto del funcionamiento, adelantó que se mantendrá el esquema aplicado en ciclos anteriores, aunque buscando una mejor coordinación entre el personal.

“El procedimiento va a ser en principio el mismo, sujeto a los cambios que en el devenir del ciclo lectivo se den, y vamos a tener también una relación más fluida entre los agentes de Entornos Escolares y los inspectores de Tránsito y de Transporte para que en los casos graves actúen de forma urgente”, afirmó.

Colaboración

Barrios apeló a la colaboración de la comunidad educativa y de los conductores. “A los padres o tutores que acercan a sus hijos en vehículos a las escuelas les pedimos primero que tengan paciencia, que sean respetuosos con los agentes e inspectores, que la prioridad nuestra es la seguridad de sus hijos”, manifestó.

También extendió el pedido al resto de los automovilistas: “Quiero dirigirme a los conductores que no son tutores y que pasan por frente a las escuelas, para que tengan en cuenta que durante el momento del ingreso y del egreso de alumnos nuestra prioridad es la integridad física y la vida de los chicos”.

Finalmente, y sobre los lugares en donde se suele permitir el estacionamiento en doble fila, el secretario anticipó que el mismo será evaluado. “Vamos a hacer un análisis establecimiento por establecimiento, y la idea es permitir solamente en caso de que sea estrictamente necesario”, concluyó Barrios.