Convocatoria de productores y viverista para La Unidad

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Comercialización, convoca a pequeños productores hortícolas, citrícolas y viveristas a feriar. La ubicación exacta será por Padre Borgatti a escasos metros de la Av. Tres de Abril, en las afueras de “La Unidad”.

Con una firma de convenio próximo a difundir, se dará el inicio a este nuevo punto físico para los feriantes de la Capital. La misma será los días sábados y domingos desde la mañana hasta la tarde, lugar a llamarse “La Unidad Emprendedora”.

Cabe destacar que la inscripción será vía whatsapp al 3795 02-3632.

Más allá de lo económico, el Ministerio de Desarrollo Social, busca constantemente apoyar el sector de emprendimientos ya que generan un impacto social y ambiental significativo: promueven el empleo local, fomentan la educación ambiental y contribuyen a la soberanía alimentaria.