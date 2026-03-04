Juan Pablo Valdés: Nos fijamos metas ambiciosas para las próximas generaciones.

Con la promesa de cercanía y la decisión de continuar la inversión en educación, tanto en obras como en conocimiento de la gestión anterior, el gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este lunes el acto de inicio del ciclo lectivo 2026 de la provincia de Corrientes, en la localidad de Chavarría, en la cual además se inauguró el nuevo edificio para la escuela secundaria Félix María Romeo, un largo anhelo de esa comunidad. En la oportunidad también se entregaron notebooks de “Incluir Futuro”.

Al tomar la palabra, el mandatario celebró dar cumplimiento al rito de iniciar el año y poner en marcha “la esperanza de un futuro mejor, que es el que se construye con educación”, sostuvo.

A la hora de analizar el contexto mundial actual, Valdés recordó que en la actualidad “los países compiten por la economía del conocimiento y la capacidad de desarrollar y utilizar tecnología moderna. Y la tecnología, la desarrollan profesionales capacitados y la usan los trabajadores. Corrientes no se puede quedar afuera, por eso el desafío de la educación es hacer una profunda revisión de contenidos y métodos, y cambiar lo que tengamos que cambiar. Es un desafío que le propuse a nuestra ministra de educación: incorporar herramientas para una educación moderna, al tiempo que capacitamos a nuestros docentes para poder usarlas, pero siempre con una visión humanista”, subrayó.

Al respecto, destacó la inversión y el compromiso del gobierno provincial de haber invertido en educación durante la gestión de Gustavo Valdés, tanto por la entrega de más de 100 mil computadoras, como para el desarrollo de contenidos y la concreción de obras escolares. “Habían obras que habían sido abandonadas y que el gobierno provincial tomó la decisión y siguió adelante. En esta escuela se han destinado más de 1.700 millones de pesos, para que Chavarría pueda contar con este edificio de primera”, detalló.

A la vez, destacó la calidad de los contenidos de Educa Play, en tanto prometió continuar y profundizar los programas de Incluir Futuro, Mitaí Digital y de obras de infraestructura, a la vez de la conectividad de las escuelas a través de TelCo.

La educación que viene

“Durante la gestión anterior se construyeron 170 escuelas nuevas y modernizamos 1000 edificios escolares que fueron refaccionados. Este año vamos a inaugurar 42 escuelas. Esta es una de ellas, pero es la demostración de la continuidad de la gestión que ha invertido tanto en educación y hoy venimos a reivindicar que vamos a continuar cerca de los docentes, de cada alumno y de los padres para seguir haciendo educación en Corrientes y que sigamos creciendo todos juntos”, aseguró el gobernador.

A la vez anticipó la utilización de la App Tutores, para que las familias acompañen el seguimiento de la presencialidad escolar de los alumnos. En ese sentido, destacó la disminución de los indicadores repitencia y deserción escolar tanto en niveles primario como secundario. Así mismo, destacó los resultados positivos de evaluaciones de aprendizajes en contenidos de lengua y matemática.

Objetivos ambiciosos

“No se puede aprender con hambre”, enfatizó Valdés en otro tramo del discurso, a la vez que ratificó la continuidad del programa alimentario escolar. En tanto destacó la relevancia de las instancias de aprendizaje de terciarios y tecnicaturas en institutos de nivel superior, “fundamentales para que los jóvenes puedan insertarse en el mundo del trabajo sin tener que migrar”, recordó.

No obstante, el gobernador enfatizó con que esos logros no son suficientes. “Por eso estamos embarcados en un profundo proceso de revisión, nos fijamos metas ambiciosas porque el objetivo es ambicioso: que la próxima generación tenga las mejores herramientas para construir su futuro. Si la causa es noble, no hay desafíos que no se puedan alcanzar. Y vamos a encararlo estando cerca de cada idea, de cada necesidad, de los docentes, alumnos y de las familias. Siempre cerca. Porque juntos se avanza mejor”, expresó al final.

Entrega de notebooks y equipamiento

En el marco del programa “Incluir Futuro”, el Gobierno provincial otorgó 115 notebooks a alumnos de 1º y 2º año del Colegio Secundario “Félix María Romeo”, completando con esta distribución la matrícula total del establecimiento, que asciende a 262 estudiantes. Asimismo, se entregó una PC e impresora para tareas administrativas.

Por otra parte, dentro del Plan de Alfabetización de la Provincia de Corrientes, se realizó una entrega destinada a la Escuela Primaria Nº 140 “Gral. José de San Martín”, que cuenta con una matrícula de 267 alumnos. Allí se distribuyeron 39 libros de Lengua para 1º grado, materiales pedagógicos para docentes de 3º grado con propuestas orientadas a la fluidez y comprensión lectora, además de una PC e impresora para tareas administrativas para cada nivel educativo.

En tanto, en el marco del Programa Mitaí Digital, se entregaron 20 tablets TABIS con aplicaciones educativas y su respectivo carro de transporte al Jardín de Infantes Nº 69 (Sede), institución que posee una matrícula de 107 niños.

Además, durante la jornada se distribuyeron materiales administrativos, útiles escolares, elementos deportivos y artículos de limpieza, fortaleciendo integralmente el funcionamiento de los establecimientos educativos de la localidad.

Con estas acciones, el Gobierno de Corrientes reafirma su compromiso con la inversión sostenida en infraestructura, tecnología y recursos pedagógicos, consolidando una política educativa que promueve igualdad de oportunidades y mejora continua en todo el territorio provincial.

Ministra Ana Miño

Al hacer uso de la palabra, la ministra de Educación, Ana Miño, reconoció la extraordinaria tarea de los docentes correntinos, por su trabajo constante, vocación y entrega que hace que los “niños y jóvenes se eduquen y crezcan en un entorno inclusivo y de calidad” y valoró el afán de progreso de los estudiantes, quienes enfrentan “desafíos enormes, con valentía y esperanza, junto a sus familias, como pilares esenciales en el proceso educativo”.

Seguidamente, la ministra puso de relieve que se dará continuidad al Plan de Compromiso por la Alfabetización, como prioritario en la agenda educativa, fortaleciendo el Plan Integral de Alfabetización desde el nivel inicial hasta el superior.

A su vez mencionó que otro eje prioritario es el Plan de Compromiso por la Matemática, fundamentalmente en el segundo ciclo de la primaria y el ciclo básico del nivel secundario.

También señaló que la educación técnico – profesional se consolida como un eje estratégico, orientada al desarrollo productivo y generación de oportunidades de trabajo y aseguró que se dará continuidad a la política de educación digital, incorporando aulas virtuales y las plataformas de contenidos audiovisuales Educa Play.

“Trabajaremos para que cada estudiante encuentro en su institución educativa, un espacio de pertenencia, oportunidades y futuro, para una provincia en donde la educación es un pilar fundamental”, dijo con tono firme la ministra.

Y como mensaje final expresó: “Este gobierno, en la figura del gobernador Juan Pablo Valdés, lucha por el reconocimiento al trabajo docente y dedica todo el esfuerzo para mejorar sus realidades”.

Durante el acto, tras el descubrimiento de placas y la entonación del Himno Nacional ejecutado por la banda de policía de la provincia, el párroco Manuel Blanco estuvo a cargo de la invocación religiosa, en la cual pidió protección para el establecimiento nuevo y “para quienes cada día ingresan en él para aprender y enseñar”.

Así mismo, se entregaron reconocimientos de huésped de honor al gobernador y su comitiva, en tanto las autoridades educativas otorgaron la documentación donde constan los equipamientos entregados a la escuela 140 General San Martín, el Jardín de Infantes número 69 y el secundario Félix María Romeo.

Del anhelo a la realidad

Tanto el rector del establecimiento, Luis Alberto Centurión, como Roberto Dieringer, intendente de Chavarría, recordaron que desde esa localidad, varias generaciones anhelaron poder contar con un establecimiento de educación secundaria, “hace más de cinco décadas, un grupo de vecinos comenzó a soñar con un futuro distinto para sus hijos, igualdad de oportunidades, formación y progreso”, apuntaron.

A la vez, destacaron el “momento histórico” de poder ver concretada la obra, que requirió de largos trámites administrativos al ser paralizada la construcción por parte de la Nación. “Este nuevo edificio no es una obra material, es el reflejo de una comunidad que creyó firmemente en la educación como herramienta de transformación social. Cada aula y cada espacio representan oportunidades y nuevos desafíos para nuestros jóvenes, que aseguren el pleno ejercicio del derecho a aprender y favorezcan trayectorias escolares sostenidas y valiosas”, expresó el rector, a la vez que agradeció a las instituciones intermedias y gubernamentales que albergaron a las aulas y estudiantes mientras se construía el edificio.

“Hay momentos en la vida de un pueblo que quedan grabados para siempre. Este es uno de ellos. Celebramos una conquista colectiva, una obra que fue necesaria, anhelada y que durante mucho tiempo pareció lejana. Pero acá esta, lista para llenarse de voces, de proyectos y de sueños”, celebró por su parte el intendente Dieringer.

“No hay crecimiento posible sin educación, ni futuro solido sin conocimiento”, enfatizó. A la vez que destacó la decisión del gobierno de la provincia de hacerse cargo de la construcción con recursos propios.

En el mismo sentido, instó a los estudiantes a cuidar y valorar el lugar, donde “van a formarse como personas, ciudadanos y vecinos comprometidos. Aquí descubrirán amistades que podrán seguir toda la vida y quizás en estas aulas puedan encontrar lo que los apasiona, lo que un día será su vocación”, expresó al final.

Entre las voces que se sumaron a los discursos, estuvo también Baltazar Falcón, un alumno de primer año, quien con énfasis manifestó la alegría de los estudiantes por el nuevo espacio y por las computadoras recibidas, agradeció a las autoridades por apostar a la educación y prometió cuidar las instalaciones y aprovechar las oportunidades de aprendizaje.

Presencias

Acompañaron el acto en la localidad de Chavarría, el vicepresidente primero del Senado, Henry Fick, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, el director de Educación Secundaria, Sergio Gutiérrez, legisladores nacionales y provinciales, autoridades comunales, concejales, intendentes del interior provincial, docentes, alumnos y tutores.