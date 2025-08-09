En Perugorría, Valdés habilitó el Centro de Día N°20 y una parroquia

Para concluir la jornada del jueves, el Gobernador visitó la localidad de Perugorría donde habilitó un nuevo Centro de Día y las obras de refacción de la Parroquia «San Pedro», ambas obras ubicadas en el casco céntrico de la ciudad. En la localidad, se comprometió a continuar trabajando de manera mancomunada con el municipio para contar con mayores obras.

En un acto que reafirma el compromiso del Gobierno provincial con la salud pública y el bienestar social, en día de la fecha el gobernador Gustavo Valdés inauguró el Centro “Más Vida” N. º 20 en Perugorría, una nueva sede del programa provincial que brinda asistencia integral a personas afectadas por consumos problemáticos de sustancias. Y dejó habilitada las refacciones de la Parroquia local, con el compromiso puesto en continuar con obras de mayor envergadura para acompañar a la comunidad en el desarrollo de ámbitos de encuentro, contención, y fe, fundamentales para la vida de la sociedad.

Durante su discurso, Valdés instó a no negar la problemática del consumo de sustancias, y a enfrentarla con políticas activas, espacios de contención y legislación eficaz: “Muchas veces creemos que la problemática de la droga no está y queremos negarla, pero ya estamos inaugurando el Centro Número 20 y tenemos que seguir. No podemos negar que existe”, expresó el Mandatario.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer el trabajo interinstitucional, y reclamó la necesidad de una ley que permita a las provincias actuar contra el narcomenudeo, en coordinación con las fuerzas federales.

“No podemos actuar exclusivamente con psicólogos y psiquiatras, y tener fuerzas policiales que no pueden intervenir porque es un delito federal. Necesitamos sumar esfuerzos para combatir el microtráfico y acompañar a las familias afectadas”, sostuvo Valdés.

Finalizado el discurso del gobernador Valdés, se realizó el corte de cinta y recorrieron las instalaciones del nuevo predio.

Plan Más Vida

El Plan Más Vida es una política pública del Gobierno de Corrientes que aborda el consumo problemático de sustancias desde un enfoque preventivo, asistencial y de recuperación. Se articula entre diferentes áreas del Estado como salud, educación, justicia y desarrollo social, ofreciendo respuestas concretas y comunitarias a esta problemática.

Sus ejes principales son la prevención (charlas, capacitaciones y actividades en escuelas y comunidades, dirigidas a jóvenes, docentes y familias), la asistencia (apertura de centros de contención en distintas localidades como Capital, Goya, Esquina, Curuzú Cuatiá y ahora también Perugorría), y la recuperación (articulación con profesionales de salud, operadores socio-terapéuticos y organizaciones sociales para favorecer la reinserción social).

Además, se promueve el voluntariado, la capacitación de docentes y comunicadores sociales, y la articulación con los municipios para implementar acciones en todo el territorio provincial.

El objetivo central del programa es reducir el impacto del consumo problemático de sustancias en la sociedad correntina, promoviendo la salud, la inclusión y el acompañamiento sostenido a las personas afectadas y sus familias.

Palabras de autoridades

Al tomar la palabra, el ministro de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri, manifestó que “cuando el Gobernador nos insta a estar cerca de cada persona, esto es una prueba fundamental de eso, porque la instalación de un Centro de Día, es estar con los que pasan por una situación complicada”.

Por último, el Ministro resaltó el trabajo mancomunado con los otros ministerios donde abordan capacitaciones que comienzan desde la etapa escolar en las instituciones educativas de la provincia.

Asimismo, el intendente local Ubaldo Leiva, agradeció al gobernador Valdés por el apoyo, y destacó que se trabajó de forma en conjunto con el Ministerio de Coordinación y Planificación. “Es lindo saber que esos chicos con problemas están hoy contenidos, y sabemos que tenemos otro lugar para contenerle, y tener tiempo, espacio, y profesionales”, manifestó.

En la oportunidad, la coordinadora del programa Más Vida, Silvana Vishi, indicó que “hoy estamos inaugurando el centro Nº 20”, y rememoró que hace 7 años, aproximadamente, se presentó el plan que “era nuestra idea tener Centros de Día para realizar tratamientos”.

“La idea es que este centro pueda ser parte de un plan de prevención de la ciudad, y parte del Plan Más Vida, que cuenta con equipo interdisciplinario”, remarcó Vischi y destacó la presencia de psicopedagogas, psicólogas, y psiquiatras.

Inauguración de las refacciones de la Parroquia

Finalizada la inauguración del Centro Día del Plan Más Vida, el Gobernador se dirigió a dejar habilitada la refacción integral de la Parroquia «San Pedro», ubicada por calle Lavalle y Pedro N. Silva. Esta obra, fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la comunidad parroquial y vecinos de la localidad, representa un aporte significativo al fortalecimiento del tejido social y espiritual de Perugorría. La puesta en valor de este espacio no solo preserva el patrimonio histórico y religioso, sino que también reafirma el compromiso institucional.

En la Parroquia «San Pedro», se contó al inicio del acto con la oración de gracia a cargo del Diácono Juan Batalla. El primer Mandatario agradeció por “la paciencia” luego de que “me hicieron el pedido”, porque “cuando uno construye su casa debe ser paciente, sobre todo si siempre se avanza a paso firme hacia el mismo sentido”.

Sostuvo que en “tiempos difíciles es complicado hacer una casa comunitaria, y todos tenemos que poner un poquito”. Aunque “vale mucho más lo que aportan ustedes, por más que sea poco, que lo que pueda aportar el Estado, ya ustedes ponen de corazón”, agregó y tiene que ver con “tener amor por el otro, compasión, como dicen nuestros sacerdotes: misericordia, querer al otro con el corazón y abrazarlo, para tratar de todos juntos salir adelante” expresó.

Remarcó que “es un orgullo para mí como Gobernador haber cumplido y colaborado con esta comunidad dejándoles esta parroquia de San Pedro, que lo hicimos a través del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia”. Asimismo, pidió a los creyentes “seguir rezando para que a la República Argentina y Corrientes le vaya bien, para terminar con esas peleas y comenzar a construir juntos el futuro de corazón”.

Por su parte, el jefe Comunal contó que “este año vivimos uno de los momentos más lindos e históricos para nosotros: tuvimos nuestra primera Fiesta Provincial ´San Pedro´, que consiste en 3 días, donde los primeros 2 se lleva adelante un trabajo con emprendedores y artesanos; mientras que la última jornada, que es el 29 de junio, nos abocamos 100% a lo que es nuestra fiesta patronal”. De esta manera, expresó que “hace mucho tiempo atrás soñábamos con tener un lugar como este, ya que los perugorrianos somos gente de fe, que cuando necesitamos realmente venimos y nos encomendamos a nuestro Santo Patrono”.

Celebró así que “este año en nuestra primera fiesta, pudimos hacer una novena hermosa ya en una casa nueva, acogedora y con las comodidades que nos hacía falta”, a lo que agradeció finalmente al Gobernador por cumplir con la promesa de esta anhelada obra.

Presencias

La actividad contó con la presencia del intendente local, Ubaldo Leiva; el vicepresidente primero del Senado, Henry Fick; el ministro de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri; la ministra de Ciencias y Tecnología, Natalia Romero; intendentes del interior, concejales, secretarios y subsecretarios, y la coordinadora del programa, Silvana Vischi, entre otras autoridades.