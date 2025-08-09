Con amplia oferta académica, de empleo y emprendedurismo, llega la 4ta Expo Joven

Organizada de manera conjunta por el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Corrientes, la muestra se llevará a cabo el 12 y 13 de agosto con el objetivo central de mostrar por qué los jóvenes pueden elegir quedarse en la ciudad para desarrollarse personal y profesionalmente.

“Elegir Corrientes, para estudiar, trabajar, emprender y disfrutar”, es el lema de este año de la Expo Joven que en su cuarta edición se desarrollará los días martes 12 y miércoles 13 de agosto, de 8 a 18, en el predio del Ex Regimiento N° 9, con ingreso por avenida Costanera.

Es una propuesta organizada en forma conjunta por el Gobierno Provincial y la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, presentada oficialmente en la mañana de hoy, a través de una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

La Expo Joven, con entrada libre y gratuita, contempla la participación de instituciones, organizaciones y empresas que muestren a los jóvenes por qué elegir Corrientes, con distintas oportunidades para trabajar, estudiar, emprender y disfrutar.

Espacio de inspiración

“Busca ser un espacio de inspiración, de contención, de oportunidades, de orientación vocacional, laboral y, a su vez, de desarrollo personal para que los jóvenes conozcan toda la oferta para quedarse y desarrollar su futuro en su ciudad y su provincia”, explicó al respecto María Cruz Silvero, subsecretaria de Modernización municipal.

En este sentido, indicó que durante las dos jornadas “tendremos espacios con charlas motivacionales; ofertas académicas; espacio de orientación laboral; emprendedurismo; muestras interactivas, que incluye ciencias, tecnología, cultura y deportes; como también talleres y actividades artísticas”, enumeró.

En definitiva, “es una gran apuesta que hace la Municipalidad en conjunto con el Gobierno provincial para que los jóvenes sean protagonistas y puedan elegir su futuro”, concluyó la funcionaria municipal.

Construir futuro

Por su parte, la directora de Juventud de la Provincia, Clara Gortari, resaltó que la idea es “construir juntos nuestro futuro”.

Al respecto, explicó: “Sabemos que el mundo está en constante cambio todo el tiempo; entonces, para que los jóvenes no se queden atrás, tenemos que darle perspectiva y visión. Es por eso que creamos la Expo Joven”.

Además, resaltó que “con la Municipalidad de Corrientes pensamos en la Expo Joven como un puente entre el pasado y el futuro, entre las herramientas y la información, entre lo que somos y lo que queremos llegar a hacer”.

Por ello, “no queremos que los chicos salgan de la expo como de un evento cualquiera, sino que salgan de la expo pensando en su futuro y con herramientas para poder transformar su realidad”.

Propuestas

En esta Expo Joven acompañarán unas 30 instituciones educativas, cada una con su respectivo stand, donde dan a conocer y promocionan sus carreras para que los asistentes puedan conseguir información sobre las distintas ofertas educativas.

También se ofrecerá información sobre el ámbito laboral, con la Oficina de Empleo municipal, empresas, o grupos de empresas, donde se hace foco en el “primer empleo”, como ingreso de los jóvenes al mercado laboral.

Además, participarán consultoras de reclutamiento, cámaras empresarias o empresas específicas que tomen jóvenes sin experiencia, como primera oportunidad laboral.

En cuanto al emprendedurismo, se contará con un espacio donde promocionarán la cultura emprendedora, se mostrarán casos de éxito, y servicios que tiene la Municipalidad en este aspecto.

Asimismo, incluirán a distintos sectores que apuestan a la diversión y recreación de los jóvenes, promoviendo actividades artísticas, deportivas y culturales y las actividades referentes a conocer y disfrutar de los espacios verdes de la ciudad.

Antecedentes

En las tres ediciones anteriores, los asistentes a la Expo Joven fueron unos 12 mil jóvenes, que pasaron por distintas experiencias, tales como poder analizar las ofertas académicas, talleres, capacitaciones de orientación vocacional, charlas de tecnología, además de shows musicales y actividades gastronómicas para hacer de la experiencia un momento educativo y entretenido.

La expo del año pasado se destacó al recibir la visita de distintas escuelas e instituciones del interior, propuesta que se repetirán en este 2025, dando así oportunidad a muchos más jóvenes de disfrutar la experiencia y poder analizar sobre las opciones para su futuro.