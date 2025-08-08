Fin de semana con propuestas al aire libre, festivales, ferias y recorridas por la naturaleza

La Municipalidad de Corrientes diagramó distintas actividades totalmente gratuitas y abiertas a todo público, que se desarrollarán de viernes a domingo para chicos y grandes. Entre las propuestas habrá ediciones especiales de Ciudad Diseño y K-Animé, de cara al Día de las Infancias. Además, están previstos: “Corrientes Gin” con gastronomía y tragos, la celebración japonesa Hanami Fest, visitas guiadas, ciclismo, entre varias otras.

Como cada fin de semana, desde la Municipalidad de Corrientes se propone un amplio abanico de ofertas de recreación y esparcimiento para grandes y chicos. Entre las alternativas habrá visitas guiadas a la Reserva Municipal, a los mausoleos de la ciudad, ferias de artesanos, feria de emprendedores, muestra de la cultura alemana, celebración japonesa, presentación de libros, «Corrientes gin», ciclismo, entre otras. Todas son totalmente gratuitas.

El viernes, de 8.30 y 10.30, se realizarán las visitas guiadas a la Reserva Natural Municipal “Santa Catalina”. Los interesados pueden inscribirse en www.ciudaddecorrientes.gov.ar/reservasantacatalina o a través del Muni Bot, opción 7.

La tradicional Feria de Artesanos tendrá lugar, de 9 a 22, en la plaza Cabral, como siempre con una amplia variedad de creaciones únicas y productos locales. Mientras que el sábado y domingo, en el mismo horario, se trasladará a Costanera Sur y Las Heras, brindando una oportunidad para disfrutar del paseo junto al río y descubrir piezas únicas realizadas por emprendedores locales. Se podrán adquirir productos en cuero, madera, tejido, dulces regionales, comidas típicas y floricultura.

De 17 a 19 y, en el marco del ciclo “200 años de amistad” se llevará adelante la muestra sobre el bicentenario de la Inmigración Alemana en Argentina en el Centro Cultural Adolfo Mors (Pellegrini 542). En tanto que de 19 a 20.30 se presentará la novela “Universo, el espejo de nuestra alma” de Zamira Bittar Barrientos en Casa Molinas (Pellegrini 937).

El sábado 9, de 15 a 17, en la biblioteca El Palomar del parque Mitre se llevará adelante la primera actividad en el marco de la propuesta «El Contte te cuenta cuentos». Alumnos del Instituto Superior Josefina Contte contarán cuentos a niños, a través de títeres y narraciones en lenguajes artísticos e idiomas como inglés, francés, italiano y portugués.

De 16 a 22, se desarrollará “My Cypher” en la plaza Cabral, un encuentro de all style, breaking, popping, locking y DJ en vivo.

Luego, desde las 19, en el Paseo del Empleado Municipal (Av. Costanera y Chaco), en Punta Tacuara tendrá lugar una nueva edición de “Corrientes Gin” con stands de emprendedores, Djs, cerveza artesanal y patio gastronómico.

El domingo 10, de 7 a 14, se llevará adelante la 5ª Fecha del Campeonato “MTB Costa del Paraná 2025”. Una carrera en las categorías: libres, master, master invitados y mountain bike en el Camping Club Vial (zona Perichón).

De 15 a 21, en el parque Camba Cuá (zona piletón) será el turno de la Feria K – Animé, edición especial por el Día de las Infancias, con random play dance, juego exo, concurso de K-pop solista, concurso de cosplay kids y adulto.

HANAMI FEST 2025

De 15 a 23 en el anfiteatro José Hernández (Av. Costanera Gral. San Martín entre Don Bosco y Pago Largo) se realizará la celebración de la floración del cerezo -similar a la flor del lapacho-, denominada “Hanami Fest 2025” con shows en vivo, feria de comida japonesa, danzas tradicionales, taiko (tambores japoneses) y stands de emprendedores: origami, caligrafías y más.

Un abanico de interesantes propuestas para conocer sobre la cultura japonesa. La jornada contará con las actuaciones de Shirayurikai-Sakura no kai (Buenos Aires), Ryuujin Daiko (Jardín América, Misiones), Ryukyukoku Matsuridaiko (Buenos Aires), Paraguay Uta Aikookai (Paraguay) y de Corrientes Yoshitharo Kuroki, Pieris Japónica y Yokai Bando. Además de demostración de artes marciales como aikido, karate y kendo.

En cuanto a la gastronomía, se podrá degustar y adquirir platos típicos como karaage, tempura, yakisoba, makizushi y onigiri, omusubi, además de bandejas de dulces con masas rellenas de crema de limón, dulce de leche, entre otros. Al respecto, para una mejor organización y no quedarse sin stock, desde la Asociación recomendaron reservar la comida con antelación a través de la preventa, comunicándose al 3794-379475.

Diseño y peña

En otro de los maravillosos espacios al aire libre de la ciudad, el paseo Terrazas del Paraná (Av. Costanera y Thomas Edison) se realizará una nueva edición de Ciudad de Diseño “Edición Día de las Infancias”, de 16 a 21. Habrá emprendedores locales y patio gastronómico. Una excelente oportunidad para buscar regalos para los más chicos de las familias.

En el Monumento a la Madre (Av. Costanera y Salta), desde las 15.30 y en el marco de “La Semana Mundial de la Lactancia Materna” se desarrollará la jornada “’Mate cocido, teta y torta frita”.

Desde las 17 en la Peña Oficial de la Ciudad de la rotonda plaza España (Av. Pujol y Carlos Pellegrini) actuarán: el elenco municipal “Los del Paraná”, el ballet folklórico municipal “Las 7 Corrientes”, Norma Rodríguez, Kevin González, Los Karaí del Chamamé, La Unión del Paraná y La Pura. Habrá también ferias gastronómicas y emprendedoras.

Visitas guiadas

El sábado 9 se realizará el habitual circuito turístico «Descubrí Corrientes» con un recorrido guiado por los atractivos de la ciudad. En esta oportunidad será en la plaza 25 de Mayo y sus alrededores, con el punto de encuentro en el Monumento al General San Martín, de 18 a 20.

Asimismo, el domingo 10 la visita guiada será al cementerio San Juan Bautista, de 18 a 20, donde se hablará sobre historia, mitos y leyendas. La Municipalidad pondrá a disposición un colectivo con salida desde la iglesia Catedral, a las 17.30 (puntual). Inscripción: https://visitcorrientes.tur.ar/descubri/