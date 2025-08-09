Este lunes 11 inicia el pago de plus a municipales

El cronograma de este primer adicional de agosto se extenderá hasta el miércoles 13, según anunció el intendente Eduardo Tassano a través de sus redes.

Los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados tendrán depositado el pago del plus en sus respectivas cuentas bancarias este mismo lunes 11, dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no están bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, el lunes 11 les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2; el martes 12, a los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6; y el miércoles 13, a los que tengan documentos que finalicen en 7, 8 y 9.

En tanto, los Neike bancarizados pero que no poseen tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal av. Teniente Ibáñez 1826) de acuerdo al cronograma detallado anteriormente y que va del lunes 11 al miércoles 13.