Inicio de ciclo lectivo 2026: requisitos y fechas importantes

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Educación, informa que los alumnos de todos los niveles deberán presentarse en las instituciones a las que fueron asignados, para completar allí el proceso de inscripción. En los niveles inicial y primario este trámite deberá realizarse del 18 al 20 de febrero. Para el secundario la fecha asignada es del 19 al 23 de febrero, y para el nivel superior la fecha es del 10 al 27 de febrero.

El calendario escolar 2026 indica que en Corrientes el inicio oficial del ciclo lectivo para los niveles inicial, primario y secundario será el lunes 02 de marzo, mientras que para superior el comienzo de clases está previsto para el 26 de marzo. Con el objetivo de completar legajos, los estudiantes deberán presentarse en sus establecimientos con la documentación requerida para cada nivel.

Requisitos ingresantes nivel inicial

Comprobante digital o impreso de la Matrícula Digital realizada en noviembre/diciembre 2025

Partida de nacimiento (fotocopia)

DNI de alumnos y tutores

Ficha médica y cernet de vacunación

CUD (si correspondiere)

Autorización de uso de imagen y voz

Requisitos ingresantes nivel primario

Comprobante digital o impreso de la Matrícula Digital realizada en noviembre/diciembre 2025

Fotocopia de partida de nacimiento.

Fotocopia de DNI del alumno.

Ficha médica.

CUD si lo tuviera.

Carnet de Vacunación (según disposición del Ministerio de Salud Pública).

Autorización del tutor para uso de imagen y voz con fines educativos exclusivamente.

Fotocopia del DNI de los tutores o responsables.

Fotocopia de la constancia de pase o vacante (si corresponde).

Informe del maestro de grado u otros docentes del alumno, relacionados con los logros o dificultades de aprendizaje en relación con las propuestas de enseñanza.

Informes/evaluaciones de especialistas en los casos de alumnos con tratamiento (psicopedagógico/ psicológico u otros) actualizados periódicamente.

Observaciones sobre comportamiento incluyendo incidentes/situaciones problemáticas y medidas tomadas.

Foliar las hojas correspondientes al legajo personal del alumno. Entregar el legajo al nivel siguiente o al tutor en caso de pase bajo firma con constancia de entrega de toda la documentación (aclarar cantidad de fojas que contiene).

Requisitos ingresantes nivel secundario

Comprobante digital o impreso de la Matrícula Digital realizada en noviembre/diciembre 2025

Fotocopia legalizada del acta de Nacimiento.

Fotocopia del DNI, del Alumno y Tutor. (actualizada)

Constancia de egreso del Nivel Primario.

1 foto color 4×4 actualizada

Constancia de asignación de vacante emitida por Gestión Educativo

Ficha médica

La ficha médica de ingreso al Nivel Secundario incluye el examen físico, la constancia de vacunación, exámenes odontológicos, oftalmológicos y, en algunas instituciones también solicitan, de chagas y grupo sanguíneo.

Requisitos Generales de la Ficha Médica:

Datos Personales: Nombre, DNI, fecha de nacimiento, domicilio y contactos de urgencia.

Antecedentes de Salud: Historia clínica previa, alergias y cirugías.

Examen Físico: Completado por un médico para determinar la aptitud física.

Inmunizaciones: Carnet de vacunación completo.

Estudios Complementarios: Examen odontológico, oftalmológico, auditivo, grupo sanguíneo y chagas.

Firma y Sello: Deberá ser firmada por un médico matriculado.

Dónde realizarla:

Centros de Salud y Hospitales: Generalmente ofrecen turnos para completar la ficha.

Consultorios Privados/Pediatras: La mayoría de los pediatras o médicos clínicos pueden completarla.

Requisitos ingresantes nivel superior

Comprobante digital o impreso de la Matrícula Digital realizada en noviembre/diciembre 2025

Fotocopia DNI certificada.

Fotocopia del título de la escuela donde egresó o constancia de título en trámite

Certificado de aptitud psicofísica

Certificado de buena conducta

Cuatro fotos carnet

Para más información ingresar a la página: sima.mec.gob.ar