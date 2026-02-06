Finalizó el curso de capacitación de la Ley de narcomenudeo

Este jueves 5 de febrero finalizó con éxito el curso de capacitación de la ley de narcomenudeo, el cual dio inicio el pasado 3 de febrero en el Círculo de Oficiales de la Policía.

En la oportunidad, estuvieron presentes el ministro de Seguridad, Adan Gaya; el jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Miguel Ángel Leguizamón; el director de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, Comisario Mayor Juan José Maidana.

Los efectivos recibieron instrucción sobre la parte teórica y práctica sobre los alcances de la Ley, 23737, ley 6725 (ley de narcomenudeo de la provincia), decreto 24442 (narcomenudeo), ley 22415, nuevo Código Procesal Penal Federal, actas (formularios), secuestros, cadena de custodia, nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, entro otros.