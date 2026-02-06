El fin de semana se disfruta con múltiples propuestas en las playas y a ritmo de carnaval

La Municipalidad de Corrientes diagramó una serie de actividades gratuitas y al aire libre para el disfrute de grandes y chicos. De viernes a domingo habrá recorridos turísticos, ferias de artesanos, clases de natación y entrenamiento funcional, experiencia kayak, entre varias otras alternativas deportivas y culturales.

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Corrientes propone una serie de alternativas para disfrutar a pleno el verano tanto para vecinos de la ciudad como para visitantes. Todas las actividades son totalmente gratuitas y abiertas a todo público.

La agenda comienza el viernes 6 de febrero con la tradicional Feria de Artesanos, que se desarrollará de 9 a 21 horas en la plaza Cabral, sobre la peatonal Junín. Allí, vecinos y visitantes podrán recorrer los stands y adquirir productos artesanales elaborados en cuero, madera, tejidos, plantas y artículos regionales. Durante los días sábados 7 y domingo 8, la propuesta se traslada a Costanera Sur y Las Heras, de 9 a 22.

En la playa Arazaty II, Av. costanera Juan Pablo II y Las Heras, se dictarán clases gratuitas de natación, de 8 a 9 horas (de 16 años en adelante) y de 9 a 10 horas (de 7 a 15 años). Para mayor información e inscripciones, los interesados deben comunicarse al 3794-596271.

En tanto, el sábado 7, desde las 8, habrá clases de entrenamiento funcional en la playa Molina Punta (Las Margaritas y río Paraná). Desde las 9, en la playa Arazaty II (Av. Costanera Juan Pablo II y Las Heras) se realizará el “Torneo de Carnaval” de Cesto Beach 2026.

A las 10, también en la playa Arazaty II se desarrollará el evento de Cross Kombat: que incluirá trote, nado y crossfit; y en la playa Molina Punta se podrá formar parte de las clases gratuitas de “Experiencia Kayak”.

Desde las 16, la playa Arazaty I (costanera Juan Pablo II y Necochea) será escenario del Torneo de Fútbol Beach. A partir de las 18, habrá entrenamiento de Calistenia, en Av. Ccostanera Juan Pablo II y Necochea. Y en el mismo horario y lugar, tanto el sábado como el domingo, habrá clases gratuitas para todas las edades de tejo y entrenamiento gratuito de fútbol Waliki. Y, desde las 19, ambos días, clases de Zumba Gold.

Por otra parte, el sábado 7, desde las 19, tendrá lugar una nueva edición del circuito turístico “Descubrí Corrientes”, con un recorrido guiado por el cementerio San Juan Bautista. El punto de encuentro será: Av. Alberdi y Av. Gustnisky. Los cupos son limitados, y para participar los interesados deberán registrar su inscripción a: visitcorrientes.tur.ar/descubri/

El domingo 8 de febrero en playa Arazaty I, costanera Juan Pablo II y General Paz, desde las 18 será el turno del set de música electrónica “Paraná After”.

Fin de semana carnestolendo

Para los amantes de los Carnavales Correntinos, hay un fin de semana de desfile y show para disfrutar.

El viernes 6 y el sábado 7 de febrero habrá desfile de comparsas en el corsódromo Nolo Alías (Ruta 12 y Perichón). Desde las 22 desfilarán las comparsas y agrupaciones barriales: Copacabana, Ará Berá, Sapucay, Arandú Beleza, Kamandukahia, Imperio Bahiano, Samba Show, Sambanda, Samba Total.

En tanto que el domingo, a partir de las 21, será el turno del show de las comparsas: Copacabana, Ará Berá, Arandú Beleza y Sapucay, en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Las entradas se pueden adquirir en www.norteticket.com o bien en Centenario Shopping Mall, de lunes a sábados de 13 a 21.