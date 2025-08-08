Parte un nuevo grupo de ex combatientes correntinos hacia las Islas Malvinas

Este viernes parte el contingente de ex combatientes correntinos hacia las Islas Malvinas, iniciativa organizada por el Gobierno provincial. Se trata del sexto viaje de este tipo –el segundo del año- donde los veteranos podrán honrar a sus caídos y sanar viejas heridas. El grupo fue despedido en el Ministerio de Seguridad por parte de su titular, Alfredo Vallejos.

El coordinador de la delegación, Ángel Flores confirmó que serán 11 los veteranos de guerra y dos periodistas quienes integran la comitiva hacia las Islas.

El itinerario comenzó con el traslado desde Corrientes hacia el Aeroparque Jorge Newbery, para luego volar a Río Gallegos, donde pasarán la noche. El sábado próximo partirán rumbo a Malvinas, con arribo previsto a las 16. “El lunes empezamos el recorrido”, agregó Flores.

El primer destino será el Cementerio de Darwin, donde rendirán homenaje a los caídos y buscarán las tumbas de compañeros de combate. “Es un punto muy duro para nosotros, pero nos ayuda a seguir sobrellevando la vida”, expresó el coordinador.

La agenda continuará con visitas a lugares emblemáticos de la contienda, como Monte Harriet, Monte Longdon y otros sitios donde cada veterano combatió en 1982. “Volver a la posición que ocupamos es importante, porque nos permite reafirmar que hicimos todo lo posible. No obtuvimos el resultado que queríamos, pero dimos todo”, señaló.

El regreso a Corrientes está previsto para el lunes 18 de agosto, con una escala en Río Gallegos, donde participarán de los actos por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín.

“Estamos contentos, se siente la emoción”, resumió Flores antes de partir, en un viaje que combina historia, homenaje y la reafirmación de un compromiso que sigue vivo más de cuatro décadas después.

Mario Sánchez, otro ex combatiente, declaró ante la prensa están “ansioso y con sensaciones encontradas”. “Esperaba esta oportunidad desde que volví en 1982. Mi familia me dio todo el ánimo para emprender este viaje ‘porque me va a hacer bien’”, dijo, agregando que sus camaradas que lo acompañan se sienten de la misma forma.

Alfredo Vallejos

Por su parte, el ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos resaltó el compromiso del Gobierno provincial con la causa Malvinas ya que “por primera vez, en un mismo año van dos contingentes que vuelven a las Islas” y “esto implica que nosotros revalorizamos que Malvinas es una política de Estado y el brindar el respaldo a los ex soldados es una forma de agradecimiento a la lucha dada en 1982”, añadió.

En ese sentido, Vallejos remarcó que “tenemos que continuar trabajando para apuntalar el gran aporte que hicieron estos exsoldados con el objetivo de que puedan vivir una gran experiencia al volver a las Islas”.

“Hay que tener en cuenta que, como dice el gobernador, caminamos y hablamos a diarios con héroes y por eso, no debemos olvidar su lucha”, subrayó.

También, dio cuenta que al regreso del nuevo contingente serán recibidos por las autoridades del Gobierno provincial para poder conocer las experiencias vividas durante el viaje.

Finalmente, el ministro también hizo mención al trabajo que se realiza puertas adentro de los Centros de Ex Combatientes donde “desde nuestro lugar debemos construir espacios donde haya ex soldados para que tengan sus actividades y puedan vincularse con la comunidad e instituciones comunicando sus vivencias”. “Es muy importante que las generaciones venideras conozcan su gran aporte a la patria”, indicó para concluir.