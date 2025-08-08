Se siguen fortaleciendo los centros de salud con entrega de equipos

En esta oportunidad, recibieron los directores de Colonia Carolina, Gerardo Borda, y de Yahapé, Isaac Ramírez. Estuvo a cargo de la entrega, el ministro Ricardo Cardozo y la subsecretaria de APS Alicia Pereira.

A través de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, el Ministerio de Salud Pública a cargo de Ricardo Cardozo, entregó equipamientos de aire acondicionado al Centro de Salud de Colonia Carolina. También una estufa de esterilización y secado, tensiómetro, oxímetro de pulso y otoscopio para el Centro de Salud Yahapé.

“Por pedido del gobernador Gustavo Valdés, seguimos fortaleciendo la atención primaria en toda la provincia”, dijo el titular de la cartera sanitaria provincial, Ricardo Cardozo.

Por su parte, la subsecretaria de APS, Alicia Pereira, detalló lo entregado y precisó la importancia de los mismos para “reforzar la primera línea de atención”.

“Seguimos recorriendo la provincia. Hace muy poco estuvimos en las zonas rurales de Sauce y Pueblo Libertador. Hoy, realizamos atenciones en Isla Apipé. Trabajamos arduamente no solo en Capital, también en el interior, con entrega de equipos, visitas y auditoria permanente”, dijo la subsecretaria Pereira.