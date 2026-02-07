El Carnaval de Corrientes se vive más allá del desfile en el Corsódromo y los shows de comparsas en el anfiteatro Cocomarola. También La Unidad se abre como un espacio donde el brillo, el ritmo, el color y la magia de esta fiesta se despliega para que todos los correntinos puedan disfrutarla.

Durante todo febrero, el remozado espacio que en poco tiempo se transformó en un punto de encuentro para turistas y correntinos, suma una nueva propuesta cada semana con un escenario vivo donde comparsas, sambas, baterías y voces hacen del ritmo una celebración colectiva.

Desde las 21, La Unidad late con esta energía que une y celebra la cultura local. La actividad arranca con música y sigue con las comparsas.

El jueves que pasó, se pudo disfrutar de “Roda entre amigos” y de la presentación de Sambanda, mientras que el martes próximo llega el turno de “Nosso Lance” y Ará Berá. Le seguirán “Canto das sereias” y Sapucay, el 19, y el cierre estará a cargo de “Roda entre amigos”, Bloco con Mestres de Batería y la comparsa Imperio Bahiano, el 24.

“La propuesta surgió del gobernador Juan Pablo Valdés, que quiso darle un carácter festivo a La Unidad. Fue muy bien recibida y la gente concurrió muy animada a la primera noche. Tanto los vecinos como los turistas quedaron encantados, no solo con la música y las comparsas, sino también con la parte gastronómica, el Museo y el Panóptico, cuyos turnos para visitas están saturados”, comentó la coordinadora Gabriela Garrido.