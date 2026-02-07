El Ministerio de Salud Pública a cargo de Emilio Lanari, a través de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud (APS) coordinada por Christian Sarquis, se propone fortalecer el control durante y después del embarazo, prevención y atención de enfermedades crónicas, aumentar aún más el índice de cobertura de vacunas, promover operativos en zonas rurales y sumar recursos tecnológicos para ello, entre otros.

“Nos marcamos líneas de trabajo y entre ellas se encuentra la atención de las mujeres embarazadas. Buscaremos que lleguen a su parto con todos los controles hechos por sus médicos y los estudios complementarios que ellos les soliciten. De esta forma, haremos de que llegue tranquila al nacimiento del niño y, saber sí es necesario la derivación cuando sea de alto riesgo”, precisó Sarquis.

A su vez, agregó que se avanzará en un flujograma -representación gráfica de la secuencia de pasos, actividades o decisiones de un proceso- de la mujer embarazada, además de la redistribución del personal y, de reforzar las capacitaciones dirigidas a promotor y agente de salud.

Cabe recordar, que el ministro Lanari resaltó la importancia de la atención primaria de la salud en su gestión.

Habrá un nuevo diseño de actividades para aumentar la llegada a esta población objetivo –embarazada y niño por nacer-. Además, remarcó la importancia de las licenciadas en obstetricia y el rol que cumplen en este tema.

En este contexto, adelantó que se están diagramando operativos itinerantes en zonas rurales para fortalecer la accesibilidad a la atención sanitaria. A esto, se agregó la digitalización para un seguimiento más eficiente del paciente.

En cuanto al uso de la tecnología, indicó que se informatizará la atención a través de recursos como aplicaciones en móviles del personal de salud. Además, tienen programado sumar otras metodologías de trabajo para robustecer la inmunización en la provincia.

“Esto es una parte del trabajo que haremos, también tenemos programado fortalecer la prevención y control de enfermedades crónicas no transmisible”, indicó.