El Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección de Juventud, desarrolló en Itatí una nueva jornada de #DiversionResponsable, una actividad de prevención y sensibilización sobre el juego responsable, en el marco de las acciones destinadas a promover hábitos saludables entre las juventudes.

La propuesta se llevó adelante el jueves 5 de febrero y ofreció un espacio de encuentro con actividades recreativas, deportivas y educativas, pensadas para acompañar a los jóvenes durante la temporada de verano, poniendo el foco en el cuidado de la salud mental, la diversidad y la construcción de vínculos sanos.

A lo largo de la tarde, especialistas brindaron información, asesoramiento y orientación, a través de charlas, stands informativos, deportes y dinámicas participativas que invitaron a la reflexión y al intercambio entre jóvenes.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, señaló que este tipo de iniciativas forman parte de una política sostenida de acompañamiento a las juventudes, orientada a generar entornos de cuidado, prevención y participación activa en todo el territorio provincial.

En ese sentido, la directora de Juventud, Clara Gortari, expresó también que “estas acciones buscan generar espacios de acompañamiento y prevención, donde los jóvenes puedan acercarse, informarse, sentirse escuchados y contenidos, y adquirir herramientas para llevar una vida más equilibrada, cuidando tanto su salud mental como sus prácticas cotidianas”.

La actividad fue impulsada por la Dirección de Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, con el acompañamiento de la Secretaria General y la Secretaria de Deportes de la municipalidad de Itatí.