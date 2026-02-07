Luego de una ausencia de 15 años, el reconocido bailarín y coreógrafo argentino Iñaki Urlezaga regresa a la ciudad de Corrientes para presentar una Velada de Gala excepcional. Bajo su dirección artística, el evento titulado “Noche de Clásicos” tendrá lugar en una única función el próximo domingo 1 de marzo a las 19 en el Teatro Vera.

La gala contará con la participación de bailarines formados en el Teatro Colón de Buenos Aires, quienes poseen un destacado recorrido internacional. El programa está diseñado para ofrecer al público una experiencia de inmersión cultural, combinando una depurada técnica clásica con interpretaciones dramáticas de los títulos más emblemáticos del ballet mundial.

Los artistas ofrecerán una velada concatenada que culminará con una coda final encargada de unificar las piezas vividas durante la función.

Programa de la función

El repertorio seleccionado incluye obras coreografiadas mayoritariamente por el propio Urlezaga:

Lago de los Cisnes: Coreografía de Iñaki Urlezaga con música de Pryor Tchaicowski.

Romeo y Julieta: Coreografía de Iñaki Urlezaga con música de Sergei Prokofiev.

La Traviata: Coreografía de Iñaki Urlezaga con música de Giuseppe Verdi.

Carmen: Coreografía de Assari Plitseski con música de Bizet.

Carnaval de Venecia: Coreografía de Marius Petipa con música de Cesare Pugni.

Melodía de Gluck: Parte del programa de clásicos universales.

Entradas y puntos de venta

Los interesados en asistir a esta Gran Gala de Ballet pueden adquirir sus localidades a través de los siguientes canales:

Venta online: Disponibles en el sitio web weepas.ar.

Boletería del Teatro: Ubicada en San Juan 637, abierta a partir del próximo lunes en los horarios de 9 a 13 y de 17 a 21 (lunes a sábados).

Para obtener más información y seguir las novedades del evento, se pueden consultar las cuentas oficiales en Instagram del Teatro Vera, el Instituto de Cultura de Corrientes e Iñaki Urlezaga.