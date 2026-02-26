Este martes 24 de febrero, la Dirección de Comercialización estuvo dictando capacitación a emprendedores. La misma se realizó en la Casa del Bicentenario de localidad de Curuzú Cuatiá donde asistieron más de 250 emprendedores.

En la oportunidad, estuvo presente la directora de Comercialización, Débora Galarza Alcaraz junto a su equipo de profesionales que realizaron dicha capacitación como todos los años e hicieron la entrega de carnet.

Cabe recordar que la idea es que los emprendedores de Capital e Interior puedan capacitarse continuamente y tener su carnet, lo que les permite llevar adelante su trabajo. Esta es una etapa más, del acompañamiento, de la capacitación y también de la articulación con otros organismos del Estado, siempre pensando en mejorar al emprendedor.